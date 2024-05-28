トヨタ ライズ シートカバーセット

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商品詳細
○トヨタRIZEライズシートカバー一台分セットです。カラーベージュ去年楽天のレガリアというお店で購入して、3ヶ月程度使いました。セットそのまま全て送ります。車を変えたのでお安く出品いたします、シートベルト穴横に亀裂、薄汚れありますのでお写真で確認ください。即購入OKです·͜·最終値下げクレーム返品は受けません#トヨタ#ライズ#シートカバー#RIZE
http://narcologia.ru/goods/voiceless56959.html
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