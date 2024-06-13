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30プリウス ヒッチ　ヒッチボール
商品番号 H67984652221
商品名

30プリウス ヒッチ　ヒッチボール
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CURT製のクラス1規格対応、30系プリウス、35系プリウスPHV、40系プリウスα用ヒッチメンバーです。牽引をされる時、ヒッチキャリアを付ける際に必須アイテムとなるヒッチメンバーです。グロスブラックパウダーコート仕上げ。取り付け説明書はこちら↓https://www.cc-parts.net/upload/documents/k3479.pdf適合車種09-15y(平成21年5月-27年11月)　プリウス30系(ZVW30)12-16y(平成24年1月-28年5月)　プリウスPHV35系(ZVW35)11y-(平成23年5月-)　プリウスα(ZVW40W/ZVW41W/40系)
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