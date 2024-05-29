(最終価格)アウディA3/S3 8V ミルテックマフラー　キャンセラー2個新品

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ご覧いただきありがとうございます。アウディS3セダンで使用していたミルテック製マフラーです。車両を売却することとなったため取り外しましたが、使用期間は1年未満です。こちらは純正可変バルブをキャンセルする仕様です。付属のカプラーを差し込むだけですので手間が無く、使用中もエラー等は出ませんでした。なお、写真9・10枚のとおり2個とも新品をお付けします。また、中間ストレートですので音量もそれなりに大きくマフラー交換を実感できると思います。こちらは、エンド部分が分割できるので、A3/S3セダン・スポーツバックなら装着可能です。※2本出し車両であればリアディフューザーも交換必須となります。サイズや重量があるため、引き渡しできれば大変助かります。場所にもよりますが、行ける距離であれば無料で届けます。発送はクロネコで登録していますが、佐川急便を使用予定です。目安ですが、関東で6〜7千円前後で九州で1万円ほどの見込みです。記載漏れがあるかもしれませんが、気になること等ありましたらコメントください。