MISOKA SONIC 電動歯ブラシ

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沢山の中からご覧いただきありがとうございます。ミソカの電動歯ブラシです。田中みな実さんご愛用の歯ブラシで、お水だけで磨けるので、歯にとても優しくてツルツルになります。新品未使用品なので、製品の上に袋が被ったままです。ご興味ある方は是非使ってみてください。定価16,280円