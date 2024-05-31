MISOKA SONIC 電動歯ブラシ

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商品詳細
沢山の中からご覧いただきありがとうございます。ミソカの電動歯ブラシです。田中みな実さんご愛用の歯ブラシで、お水だけで磨けるので、歯にとても優しくてツルツルになります。新品未使用品なので、製品の上に袋が被ったままです。ご興味ある方は是非使ってみてください。定価16,280円
http://narcologia.ru/goods/influenza636793.html
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