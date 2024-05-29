専用【新品・未開封】ヤングリヴィング☆レモン15ml×5本

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《即購入OK》ご覧いただきありがとうございます。精油 アロマオイルヤングリヴィング☆エッセンシャルオイル☆レモン15ml×5本新品、未開封購入時期 2023年8月フレッシュなシトラスの爽やかな香りです。すっきりしたい気分のときに、お勧めのエッセンシャルオイルです。また、スキンケアやヘアケア製品としても人気が高く、お掃除に使用するのもお勧めです。2点以上ご購入で送料分200円お値引きさせていただきますのでコメント欄よりお願いいたします。■他でも出品してますので突然削除することがございます。ご不明な点がございましたらご質問お願いいたします(*^^*)