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b.ris ビーリス　オーガニックスパークリングシャンプー　3本　炭酸シャンプー
商品番号 L63551367439
商品名

b.ris ビーリス　オーガニックスパークリングシャンプー　3本　炭酸シャンプー
ブランド名 ビーリス
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

b.risオーガニックスパークリングシャンプー内容量：200g×3本【濃密泡炭酸シャンプー】もっちもちの弾力のある泡でうるツヤ髪に。5,000ppmの高濃度炭酸とオーガニック成分が傷んだ髪をケアします。【1本で6役のオールインワンシャンプー】＜シャンプー・頭皮クレンジング・トリートメント・ヘアカラーケア・補修ケア・匂いケア＞即購入歓迎です。お値下げ不可でお願い致します。匿名配送宅急便コンパクトで発送致します。※お品物は直接箱にお入れ致しますご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。
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