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新品未使用 アシュレイ＆バーウッド ランプ➕オイル 【500ml 】 ロマンス
商品番号 S39648407024
商品名

新品未使用 アシュレイ＆バーウッド ランプ➕オイル 【500ml 】 ロマンス
ブランド名 アシュレイアンドバーウッド
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレグランスランプL➕オイル➕箱紙袋のSetランプ7920円オイル3520円で購入致しました。別売り不可■■■ロマンス■■■957■ブレンド内容ベルガモット・ローズ・バニラ・マンダリン・ジャスミン・ヴァイオレット・フルーツ・ブラックカラント・パチョリ・ホワイトムスク甘くロマンチックなローズの香り♪フレグランスランプはただ芳香を楽しむだけでなく、空気中の有害なバクテリアを除菌・消臭更に抗菌効果を高めてくれます♪
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公式】Ashleigh＆Burwood （アシュレイアンドバーウッド）フレグランス ...

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