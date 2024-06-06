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【HERMES】エルメス 香水　ナイルの庭 オードトワレミニサイズ外袋 15ml
商品番号 U47894807133
商品名

【HERMES】エルメス 香水　ナイルの庭 オードトワレミニサイズ外袋 15ml
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスUNJARDINSURLENILナイルの庭EAUDETOILETTEオードトワレナチュラルスプレーフランス製　15ml残量→9割程✨クリエーション2005年に生まれた《ナイルの庭》オードトワレは、エジプトのアスワンにある、庭園のような島での嗅覚の旅をイメージしています。調香師ジャン＝クロード・エレナは、生命と寛大さの象徴であるこの大河をフレグランスで表現しています。✨香り《ナイルの庭》は、陽光と生命力、自然の豊かさときらきらとした輝きのある庭。フレッシュなグリーンマンゴー、繊細なロータス、エレガントなシカモアを思わせる香り。✨〈庭園のフレグランス〉コレクション〈庭園のフレグランス〉コレクションは、ある場所に宿る魂と調香師のインスピレーション、そしてメゾンの創造を導くエルメスの「年間テーマ」が出会い誕生します。爽快感、空想、別世界への逃避行を求めたあらゆる瞬間を共有する香りのプロムナード。ご不明な点はお問い合わせください☆彡☆即購入優先先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合即購入の方にお譲りします☆匿名可能で、安心安全な保証つきの【らくらくメルカリ便】または【ゆうゆうメルカリ便】にて出品者送料負担で発送致します。☆複数購入で割引しますご希望の場合はお気軽にコメントお願いします！★他にもアパレルを沢山出品しております。ぜひご覧ください☆☆No.259#エルメス#ナイルの庭#HERMES#ミニサイズ#オードトワレボトルタイプ...ミニボトル容量...15ml種類...オードトワレ
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