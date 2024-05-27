ドイツPM　FitLine プロシェイプ（アミノ）2缶

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ドイツPM FitLineプロシェイプ（アミノ）■商品状態 購入時期：2023年02月 残量 ：新品未使用 賞味期限: 2024年4月即購入OKです。原産国 ドイツ内容量 １か月分＜お召し上がり方＞1日６カプセル程を十分な量の水と一緒にお飲みください。アスリートの激しい筋肉運動におけるエネルギー消費を補います。必須アミノ酸が豊富に含まれています筋肉を付けることや筋肉量の保持の役目を担う必須アミノ酸吸収を高めるアーユルヴェーダハーブアロマが含まれていますNTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています特許取得PMインターナショナル#FitLineBasics#PM_Japan#FitLine