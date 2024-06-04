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- 衣替えセール(〜10/31)⭐︎キッズ⭐︎中綿アウター150(撥水加工コーティング)
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商品詳細
衣替えセール(〜10/31)5555円→4800円美品！⭐︎キッズ⭐︎中綿アウター150(撥水加工コーティング)フード···フードあり（取外し不可）カラー···ブルーグリーン季節感···秋、冬柄・デザイン···無地素材···ナイロン着丈···58.5センチ身幅…51センチ数回の着用ですぐにサイズアウトしてしまいましたので、状態良好の美品です。ボリューム感ありますが、軽くてあったかいので、タウンウエア・スキーウエアどちらにもお使いいただけます。撥水加工コーティング品で機能性も抜群。クリーニング(プラス撥水加工)も済んでます。中古品にご理解いただける方に。
http://narcologia.ru/goods/ambassador824206.html
http://narcologia.ru/goods/rouge388710.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture421441.html
衣替えセール(〜10/31)⭐︎キッズ⭐︎中綿アウター150(撥水加工コーティング)
衣替えセール(〜10/31)⭐︎キッズ⭐︎中綿アウター150(撥水加工コーティング)
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