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ハロウィンコスプレ　ポケモン⭐︎
商品番号 D88715721466
商品名

ハロウィンコスプレ　ポケモン⭐︎
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンの着ぐるみです130サイズですがゆったりしています！昨年購入し1度室内で着用のみですが、素人保管なのでご理解頂ける方にご購入いただけたらと思います(＞＜)ポケモンがお好きなお子様ならすごく喜ぶと思います(^^)ハロウィンコスプレにいかがでしょうか？#130#ポケモン#ポケモンコスプレ#ポケモン着ぐるみ#ポケモンなりきり#リザードン
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