イーストン　軟式用　(白い方)

競技の種類···軟式イーストンゴーストxエボリューション『白色の方』83センチ 730グラムウレタンバットの打感、バランスが苦手という方におすすめです。飛距離はウレタンバットまでは飛びませんが、操作性は抜群です。ブラックキャノンを購入した為、出品致します。



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