高麗青磁 雲鶴文 光山 作 花入 花器 花瓶 新品 未使用 です。

高麗青磁雲鶴文光山作花入花器花瓶新品未使用です。寸法(約)径131mm高114mm自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。レア レトロ アンティーク 掛花入 昭和レトロ 大正浪漫 花生け ヴィンテージ 花瓶 花器 茶道 華道 アンティーク 骨董品 わび さび 高麗青磁 青磁 雲鶴文 光山 陶芸 陶器#高麗青磁#青磁#雲鶴文#雲鶴#光山#陶古#花器#花入#花瓶#一輪挿し#新品#未使用#保管品#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げカラー...ブルー種類...花瓶



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