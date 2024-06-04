読売ジャイアンツ　似顔絵フェイスタオル（浅野翔吾　５１）

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商品詳細
読売ジャイアンツ ２０２３ 似顔絵フェイスタオル（浅野翔吾 ５１）新品未開封です。浅野選手の応援で使用する方ぜひご検討ください。自宅保管品を発送しますので、神経質な方はご注意ください。読売巨人浅野翔吾応援タオル
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