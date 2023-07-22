エンゼルス 兜Tシャツ MLB 大谷翔平 24時間以内に発送

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ご覧頂きありがとうございます。エンゼルスのナインが着用し、話題となった兜Tシャツです。今後、チーム全員に配布される予定とのことなので、大谷翔平選手やトラウト選手も着用し、ますますレアなアイテムになるかもしれません。即購入歓迎します。ご購入頂き、お支払いが確認できましたら24時間以内に発送致します。サイズM着丈約70cm身幅約50cm※素人採寸のため、若干の誤差はご容赦下さい。※タグは付いていませんが、未着用の新品です。※海外輸入品のため、糸のほつれ等がある場合もございます。ご理解頂ける方のみご購入下さい。海外限定入手困難MLBエンゼルスパドレスブルージェイズヤンキースレッドソックスドジャースホワイトソックスカブス