PRIME LIO LICCA

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商品詳細
家に眠っていたので出しました。懐かしい！非売品金と銀の袋靴ピアスなど入っていました。中身を確認する時に開けた跡が残ってしまいました。COSMOLUBEコラボ？目がキラキラで可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/troupe730811.html
http://narcologia.ru/goods/update110495.html
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