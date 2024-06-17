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イチロー　ベアー
商品番号 J37768036930
商品名

イチロー　ベアー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 14,350 円
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商品詳細

シアトル・マリナーズ　セーフコ　フィールドで20年前に購入した物ですが、袋から出さずに保管しておりましたので、きれいなままです。シリアルナンバー入ってますが、サインはありません。高さが約30センチです。#イチロー#MLB#マリナーズ#シアトル#くま#ぬいぐるみ#クーパーズタウンコレクション野球チーム...大リーグ・MLB
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