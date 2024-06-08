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MIZUNO(ミズノ)ビヨンドマックス ギガキング02
商品番号 S72615957267
商品名

MIZUNO(ミズノ)ビヨンドマックス ギガキング02
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一般軟式野球バットMIZUNO(ミズノ)ビヨンドマックスギガキング02【メーカー：MIZUNO】【シリーズ：BEYONDMAXGIGAKING02】【型番：1CJBR142】【サイズ：83cm/6.9cmDIA.】中古品となりますのでキズ・汚れ・使用感はありますが、使用には問題ありません。コンディションについては写真もご確認ください。また、中古品となりますのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。★即購入OKです。購入前にコメントなどは必要ありません。交渉中でも早いもの勝ちとさせていただきます。★丁寧に梱包します。配送中に傷がついたり破損しないようダンボール箱、緩衝材、などで梱包します。★迅速発送します。必ずではありませんが、注文翌日には発送できるようにしています。その他、ご質問などはお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。バランス・特徴...トップバランス競技の種類...軟式
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