大谷翔平選手 2013年 ルーキーイヤー 銀箔サイン入りカード

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商品詳細
野球チーム···大リーグ・MLB野球チーム···北海道日本ハムファイターズ値下げ不可です。硬質スリーブに入れて、保管していました。傷や汚れありません。即発送致します。#大谷翔平#北海道日本ハムファイターズ#ロサンゼルス・エンゼルス#銀箔サイン入り
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