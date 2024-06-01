ヨネックス　バックパックS. BAG2218S

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商品詳細
一回しか使用していません。ヨネックス（YONEX）テニスバッグBAG2218Sライトグレー定価9.350円（税込）神経質な方はご遠慮下さい。 発送は簡易包装にて発送します。●素材:ポリエステル/ポリウレタン●ベトナム製●サイズ:31×22×47cm●容量:30L●正面ポケット、背面ポケット、内ポケット2個、グリップカバー、ラケット2本収納部屋、撥水、RCファスナー、ケアツールポケット、500mlペットボトル収納ポケット2個、チェストベルト
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