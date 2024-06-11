キャロウェイ　APEX PRO アイアン 7本セット

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商品詳細
キャロウェイAPEXPRO7本セットメーカー:Callawayシリーズ:APEXPRO番手:4.5.6.7.8.9.P(7本セット)シャフト:ダイナミックゴールドS200フレックス:S利き手:右ちなみに4番アイアンは単品でセットとは別に購入したクラブなのでお得かと思います。グリップは入替えしていないので、交換が必要かもしれません。全体的に使用感があり、傷、汚れ等あります。中古品になりますので、その点をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。P(ピッチングウェッジ)のバックフェイスの黒い部品が外れて紛失しております。使用には差し支えないかと思います。添付写真の10枚目を参照下さい。
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