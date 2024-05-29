Alesis 電子ドラム

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8ピース構成のオールメッシュヘッドの電子ドラムセット「NitroMeshKit」と併せて使える椅子・ヘッドホンをセットです。身長や年齢に応じて３段階に高さを調節可能で、演奏しないときは折りたたみにして収納ができるドラム椅子と、練習用のヘッドホン付き。ヘッドホンはドラム以外の用途にもお使いいただけます。色ブラックブランドAlesis(アレシス)モデル名NIT商品寸法(長さx幅x高さ)32.5x96.5x53.3cm商品の重量13.4キログラム今年の3月に子どもの練習用に購入しましたが、購入後すぐに辞めてしまいほとんど使用していません。椅子は付属の物では大きかった為、別でPEARL製キッズ用ドラムスローン、D-60N-JRを購入しています。こちらもセットで購入可能ですのでご希望の方はご連絡下さい。スペック:■ドラムスローン■キッズ用■高さ調整幅：365～485mm■レッグ：シングルレッグ3本■座面：合成皮革(PVC)■重量：2.5㎏身長約100㎝前後の子どもたちへ対応できるよう、座面位置は低くシートを小さめに設計されたモデルです。高さは5段階で調整可能。成長に合わせて使用できます。