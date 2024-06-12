イグナス Flex740 訳あり ガット張り機 ストリングマシン 分銅式

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商品詳細
Ninjau様専用。ご覧頂きありがとうございます。未使用品になりますが、部品が2点欠品しております。画像にある①ストリングクリッパー(ストリングを挟んで引っ張るもの)②テンションウエイトロッキングノブ(分銅を止めるネジ)当方機械知識があまりなく詳しい方にお譲りしたいと思います。新品の状態になりますが１度もラケットを着けてガットを張ってませんので、ジャンク扱いでお願いします。上記をご確認の上ご検討宜しくお願いします。種類...その他用途...硬式ガット張り機ストリングマシン
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