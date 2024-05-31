★NIKE FCバルセロナジャージセットアップL★

専用ページ‼️NIKEFCバルセロナジャージ上下セットアップナイロンジャケット、トラックジャケットサイズ:L素材:ポリエステル100%裏地通気性良しカラー:上は明るいエンジ色 下は明るい青紺色※写真1枚目が1番近い色ですNIKEのロゴはゴールド刺繍 両ポケット、ズボン裾にチャック付き全てチャック不具合無し室内で数回着用の上、ホームクリーニング済みたたみジワあり全体的に良い状態ですが、膝元に目立ちはしないうっすらレスあり。ペット、喫煙者おりません。綺麗に梱包し発送致します。used商品にご理解頂き宜しくお願い致します。#NIKE#NIKEセットアップ#スポーツウェア#トレーニングウェア#FCB#サッカー#フットサル#NIKEジャージ