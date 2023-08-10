マンチェスターシティー3rdユニフォーム23/24

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商品詳細
丈···半袖カラー···ブルーこんにちは！！！サッカー大好きなあなたに、プロリーグの試合を見ていて、ユニフォームを買いたいなと思ったり、サッカー友達みたいにかっこいーーサッカーユニフォームを買いたいあなたに！！！！！早い者勝ちです！！！個人的に仕入れて欲しいユニフォームがありましたらコメント欄にサイズを言ってください。仕入れ可能のユニフォームはプロフィールに書いてあります！！サイズを忘れないでコメント欄に書いてください！！調子:未使用素材:ポリエステルサイズ:M着丈:70cm身幅:49cmレプリカ商品
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