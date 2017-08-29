【新品未開封】安室奈美恵　沖縄25th ツアーグッズ　Tシャツ　25周年

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引っ越しに伴い、少しずつ安室ちゃんグッズを整理いたします(\u003e_\u003c)購入後、1度も開封せず自宅保管していました！サイズ→Sサイズカラー→ホワイト上記をご理解の上、ご購入をお願いいたします。他でも出品している為、購入前にコメントをお願いいたします。