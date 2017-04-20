イチロー所属　大リーグマリナーズ２００２記念限定バット　佐々木や長谷川のサイン入

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商品詳細
商品名：2002シアトルマリナーズ記念バット程度：箱は開封 バットは未使用材質等：木製、レーザー刻印記念サインバットサイズ：バット全長88センチ詳細：２００２年のもので現地購入、当時の正式登録選手２４名のサインを刻印イチロー、長谷川、佐々木選手のサインも入っています。限定生産2002本製造されたもので、シリアルナンバー入りです。正規品証明書付きです。大切に保管していた物で、バット本体にはキズ汚れ等は見あたりません。箱はフィルムのところが少し痛んでいます。証明書も最初からシワが入っていました。宜しくお願いします。かなりお買得だと思います。#大リーグ#マリナーズ#イチロー#記念#バット#MLB
http://narcologia.ru/goods/financier27260.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful449851.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial563416.html
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イチロー所属 大リーグマリナーズ２００２記念限定バット 佐々木や ...
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MARINERS 2002 記念バット】シアトル・マリナーズ サイン入り バット ...
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