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スカイビート31k
商品番号 U97547112588
商品名

スカイビート31k
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,584 円
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商品詳細

芯も残っていますし、傷もありません。グリップが素振りで消耗しているので変えると使えます
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