YONEX・テニス ラケットバッグ （6本用）［少しだけ使用］

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商品詳細
YONEXのテニスラケットバッグです。＊ラケット6本入ります（目安）＊サイズ:幅77×奥行26×高さ32cm＊色:ネイビー×レッド＊素材:ポリエステル＊横ポケット1、シューズポケット1、背面ポケット2（そのうち1つは、内側にネットのランドリーポケットあり）・シューズポケットに靴は一度もいれてません＊高校の部活用に購入し、１年間ほど・遠征時のみ・5〜6回ほど使用しました＊型崩れ・色褪せ・傷や汚れもほとんどなく良品です。背面ポケットのファスナー部分（白い布生地部分）が少ーし黄みがかっている点、気になる方はご遠慮ください（恐れいります、写真でご確認ください）＊コンパクトに折りたたんで発送予定・あらかじめご了承ください＊希望小売価格（税込）9,540円#BAG1812R種類...ラケットバッグ用途...軟式・ソフトテニスサイズ...FREESIZE#ヨネックス#YONEX#硬式#軟式#テニス#バドミントン#ラケット#リュック#部活#遠征#メンズ#レディス
http://narcologia.ru/goods/manufacture681641.html
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