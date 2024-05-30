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ヨネックス　テニスシューズ　25センチ　パワークッション203 SHT203
商品番号 D96568905543
商品名

ヨネックス　テニスシューズ　25センチ　パワークッション203 SHT203
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,907 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/16までの限定出品です！値下げ5999円→5799円→5555円→5299円ヨネックステニスシューズ25センチパワークッション203SHT203タグは外しています、3枚目参照左足外側に傷あり、3.4枚目参照両側内側のサイズ表？剥がれあり、6.7枚目参照試し履きのみの使用3.4年程箱(別の靴のもの)に入れたまま保管していました。中古品であることをご理解の上、ご購入ください。喫煙者なしペットなし発送はリサイクルの段ボールを使用します。らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便は変更させていただく場合がございます。ご質問等ございましたらコメントまでお願いします。サイズ···25〜25.5cm
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