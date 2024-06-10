【美品】ヨネックス　テニスシューズ　パワークッション オムニ用 26.5

対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...26〜26.5cm性別...メンズ--------------------------------------------------------------------------------------------「【美品】ヨネックス テニスシューズ パワークッションオムニ・クレー用26.5cm」です。■商品２年ほど前に新品で購入して４回ほどテニススクールで使用しました。その後テニスをやめたので保管したままでした。主観ですが、程度は良いと思います。シューズ用洗濯機でクリーニング済みですので、直ぐにご利用可能です。⬛︎程度・表面：大きな傷や破れ等はありません。【１・4・5枚目の写真でご確認ください。】・裏面：すり減りは殆どないと思います。【2・3枚目の写真でご確認ください。】■その他・価格についての交渉は致しかねます。・あくまでも中古品ですので、神経質な方のご入札はお控えください。・仕事の関係で発送は週末になりますこと、ご理解願います。



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