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アンブロ サッカーリュック30L
商品番号 N16183950937
商品名

アンブロ サッカーリュック30L
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30Lのサッカーリュックです。使用頻度は低かったので状態はいいと思いますが若干汚れがあります。(写真9)ネットでボールを固定して収納できて便利です。下部に靴収納があり、収納がわかれているので汚れずに済みます。タグに記名があるため、塗りつぶして発送いたします。他は汚れやスレなど見受けられませんが、あくまで中古品となりますのでご理解いただける方に☆
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