レーザーラッシュ　7S

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YONEXレーザーラッシュ7SサイズUL他のラケットでは決して再現できない独特な打感、シンプルでカッコ良いデザインで未だにファンの多い名品です。廃盤カラーなので非常に貴重な1本です！トップに塗装剥がれ、キズあります。使用回数は多くありません。不明点ありましたらお気軽にご質問ください。