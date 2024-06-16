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レーザーラッシュ　7S
商品番号 D87358746562
商品名

レーザーラッシュ　7S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXレーザーラッシュ7SサイズUL他のラケットでは決して再現できない独特な打感、シンプルでカッコ良いデザインで未だにファンの多い名品です。廃盤カラーなので非常に貴重な1本です！トップに塗装剥がれ、キズあります。使用回数は多くありません。不明点ありましたらお気軽にご質問ください。
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