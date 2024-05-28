阪神タイガース2023年ROYAL SUITE限定応援グッズセット

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阪神タイガース2023年ROYALSUITE限定応援グッズセット◾️ハッピ ２０２３年 ROYALSUITEフリーサイズ開封してますが未使用です。元々、たたみシワがございますのでご理解ください。◾️バット（メガホン）ROYALSUITE長さ：38cm新品未使用です。後ろにはってある承認のシールもちょっとおしゃれです。◾️タオル（ジェット風船）承認シールあり法被は梱包用に折り畳んで発送予定です。ご了承の上、お買い求めください。宜しくお願い致します。野球チーム···阪神タイガース種類···応援バット