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ミズノ　軟式少年用　野球バット　ビヨンドマックス
商品番号 K68851065703
商品名

ミズノ　軟式少年用　野球バット　ビヨンドマックス
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ　MIZUNOビヨンドマックス軟式少年用野球バット78cm重量　約570g素材：カーボングラスファイバーポリウレタンクリップ交換必要バットケース無し競技の種類...軟式素材...カーボンバランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用中古品にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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少年軟式用ビヨンドマックスオーバルVA(FRP製／78cm／平均580g)

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