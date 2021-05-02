サントリーサンゴリアス　ロンT

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ご覧いただきありがとうございます。コメント無しで即購入OKです。値下げ交渉もできます。交渉中でも早い者勝ちとします。1〜2回着ただけで凄く綺麗な状態です。非売品です。＊目立った傷や汚れがなく、気持ち良く使用してもらえると思います。ですが中古品(古着)の為理解のある方のみ購入お願い致します。