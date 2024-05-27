イーグルス【35.島内宏明選手】直筆サインボール　ここで島内

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商品詳細
東北楽天ゴールデンイーグルス【35.島内宏明選手】の直筆サインボールになります！入手後はケースに入れ大切に保管していました！楽天イーグルスのファンの方、島内宏明選手のファンの方、この機会に如何でしょうか！・正真正銘本物！島内宏明選手からの貴重な投げ入れサインボールです！・タオルは付きません。・投げ入れサインボールである事をご理解、願います。・状態は画像にて確認をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement704099.html
http://narcologia.ru/goods/seamless426829.html
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