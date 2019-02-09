野球ボール　マリナーズ　読売ジャイアンツ

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商品詳細
◎家に眠っていた野球ボールです。◎マリナーズのボール(イチロー選手の写真が写っていました。)と、ジャイアンツのボール(夫が貰ったらしいですが誰のサインか分かりません。)です。◎若干の汚れはあります。
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