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野球ボール　マリナーズ　読売ジャイアンツ
商品番号 Y45318556808
商品名

野球ボール　マリナーズ　読売ジャイアンツ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎家に眠っていた野球ボールです。◎マリナーズのボール(イチロー選手の写真が写っていました。)と、ジャイアンツのボール(夫が貰ったらしいですが誰のサインか分かりません。)です。◎若干の汚れはあります。
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