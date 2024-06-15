新品未使用 日本正規品 G425 LST 10.5度 ドライバーヘッド　ping

種類···ドライバーピン貴重なシュリンク付きの新品ですG430よりサイドスピン少なく直進性が高い名器です。低スピンで風に強くランが出ます425MAXは打音が甲高くその点不評でしたが、こちらのLSTは打音も打感も良いです。オススメ！※フリマサイトにも出品中です購入が重なった場合、先着順で取消になる場合がございます。予めご了承下さい。



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