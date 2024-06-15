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最終値下げ!　鹿島アントラーズ2023シーズンポンチョ　Freeサイズです！！
商品番号 S53497526615
商品名

最終値下げ!　鹿島アントラーズ2023シーズンポンチョ　Freeサイズです！！
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鹿島アントラーズ2023シーズンポンチョ　雨具　サッカー　Freeサイズです！！フルジップ（全開前開き）ダブルファスナー仕様\u2028収納袋はざっくり畳んでも入れやすいスタッフサック仕様□サイズフリーサイズ□素材ポリエステル１００％（表：はつ水加工/裏：ポリウレタンコーティング加工）□コンディション　　　　新品未使用今シーズン雨天の観戦がなかったため未使用です。ポンチョ本品は非常にきれいな状態です。今シーズン、観戦予定がなく来シーズン買い替え予定のためお譲り致します。丈...長袖チーム名/国内...鹿島アントラーズリーグ...J1種類...その他
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