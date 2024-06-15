YONEX GEOBREAK 50vs

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはヨネックスジオブレイク50vsとなります。息子の部活のために買いましたが、息子が部活を引退するため出品します。使用期間は2年ほどです。エッジガードを貼っていなかったためエッジに傷が複数あります。(写真5.6枚目)また、その他の傷は写真に載せましたので確認お願いします。次の方に気持ちよく使って頂きたいため、エッジガードを2本分つけさせて頂きます。また、2年間グリップを変えていなかったため、グリップがまともに機能する状態じゃないので、グリップも2本分つけさせて頂きます。ボールは息子が練習中に無くしてしまったため、空気入れしか付いてきません。ラケットのスイングスピードを速くするためのネットのようなものもつけさせて頂きます。見たい部分がありましたらコメントをよろしくお願いします。値下げ多少⭕️是非ご検討よろしくお願いします。