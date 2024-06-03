※※コメント、ご購入の前に必ず商品説明、プロフをご覧ください。※※個別のお値下げには対応しておりません。未使用品WILSONKTOUR95KeiSpecウィルソンKツアー95ケイスペックグリップサイズ22008年モデル※Kei刺繍入りウィルソン製ソフトケース付錦織圭選手初のシグネチャーモデル限定3,000本錦織選手がATP250デルレイビーチでジェイムス・ブレイクを破ってツアー初優勝、USオープンでは日本人男子71年ぶりのベスト16まで勝ち進んだときと全く同様のスペックのモデルです。【通常市販モデルとの違い】※スロートの外側にKeiロゴ入り※TopHeavySpec市販モデルから重量+25g、バランスポイント+0.5cmバランスポイントをフレーム上部方向へ移動※StretchedGrip錦織選手のスプリットダブルバックハンドに合わせ、グリップをフレーム上部方向へ伸ばしたため、ウィルソンのロゴ\"W\"を消去重く、かつトップヘビーの超ハードスペックですが、この機会に錦織スペックをお試しされてはいかがでしょうか。巷のプロストック品は中古でも高価ですが、このラケットはメーカー公認のプロスペックなので、かなりコスパが高いと思います。今では貴重な未使用品です。基本スペックは下記の通りです。●素材:グラファイト●フェイスサイズ:95平方インチ●全長:27.25インチ●フレーム重さ:313g●バランス:345mm●フレーム厚:22mm●ストリングパターン:メイン16×クロス20未使用品なので、本体にもバンパーにも傷はありませんが、シュリンクの付いたままの元グリップが経年にて、おそらく劣化していると思います。ソフトケースに入れた本体を、ラケット用段ボール箱に包んで発送します。※状態は写真を見てご判断ください。※タバコは吸いません。※ペットは飼っていません。※未就学児はいません。商品の状態は説明のとおりですが、あくまで個人の主観です。自宅保管品であることをご理解の上、ご判断ください。店頭展示品等の完璧な状態をご希望の場合は、購入をご遠慮ください。#錦織圭#錦織#フェデラー



中古 テニスラケット ウィルソン K ツアー 95 ケイ スペック 2008年モデル【トップバンパー割れ有り】 (G2)WILSON K TOUR 95 Kei spec 2008 | フリマアプリ ラクマ



未使用品 WILSON ウィルソン K TOUR95 Kei Spec G2-



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