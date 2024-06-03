[220]ミズノ SCUD PRO-R テニスラケット

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商品詳細
【品名】ミズノSCUDPRO-R63JTN951090U【メーカー】ミズノ【種別】ソフトテニス（軟式テニス）【本体価格】24,000円【素材】グラファイト（ソリッドカーボンコンセプト）、グラス、タングステン【サイズ】0U【フェイス面積】85インチ【重さ】238g(平均)【バランス】265mm(平均)【全長】685mm【推奨テンション】25～35P【備考】ガットは張っておりません。テニスソフトテニス軟式テニステニスラケット#ウエちゃんスポーツ商品#ウエちゃんスポーツソフトテニスラケット一覧
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