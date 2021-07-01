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キャロウェイ　エピックスピード　トリプルダイヤモンド　3W
商品番号 U87919635540
商品名

キャロウェイ　エピックスピード　トリプルダイヤモンド　3W
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 11,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···メンズ種類···フェアウェイウッド利き手···右◾️キャロウェイエクスルーシブ　　EPICSPEED◆◆◆Tフェアウェイウッド◾️ロフト15度◾️シャフト　　ツアーADHD-6Sメーカー純正シャフト◾️長さ　約108.3cm(素人採寸約42.6インチ)◾️重量　332g◾️グリップ　　イオミックスティッキーオーバー3.5BLなし◾️付属品　純正ヘッドカバークラウントゥ側に小さな塗装カケ(2mm×3mm,写真4枚目)があります。構えた際には見えません。また、他ソール、フェースには小傷がありますが、使用には影響ありません。グリップはまだ新しいです。この度他の3Wを入手しましたので出品いたします。本品中古品となりますので、ご理解の程を宜しくお願いします種類...フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ
http://narcologia.ru/goods/insignificant601582.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming356092.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion706478.html
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