キャロウェイ　エピックスピード　トリプルダイヤモンド　3W

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性別···メンズ種類···フェアウェイウッド利き手···右◾️キャロウェイエクスルーシブ EPICSPEED◆◆◆Tフェアウェイウッド◾️ロフト15度◾️シャフト ツアーADHD-6Sメーカー純正シャフト◾️長さ 約108.3cm(素人採寸約42.6インチ)◾️重量 332g◾️グリップ イオミックスティッキーオーバー3.5BLなし◾️付属品 純正ヘッドカバークラウントゥ側に小さな塗装カケ(2mm×3mm,写真4枚目)があります。構えた際には見えません。また、他ソール、フェースには小傷がありますが、使用には影響ありません。グリップはまだ新しいです。この度他の3Wを入手しましたので出品いたします。本品中古品となりますので、ご理解の程を宜しくお願いします種類...フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ