WG114 BJD 1/4 人形 ドール 用ウィッグ カツラ 耐熱 ハンドメイド ...

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サイズ：1/4ドール頭周り約7-8インチ(18～19cm)ご購入希望である場合、サイズと色をコメントください。ウィッグ一枚のお値段で、他の飾り用など含まれていないです。素材：高級耐熱ファイバー(100℃まで)ドライヤーやヘアアイロンやコテなど熱機器も使用できます。適用：SD、BJD、DD、MSD、オビツ等のドールに対応しますが、お手元のドール頭囲をご確認下さい。写真は形を整えているので、実際の商品は自分の好きなスタイル整えることが出来ます。手作りの自然なつやで手触りがとってもサラサラの綺麗な髪です。繊細な光沢感を持ちます。地毛のような視覚効果、撮影には絶好です。【ウィッグの取扱いについて】◆新しいかつらは毛髪が抜け落ちることがありますが、これは正常な現象です。髪が抜け落ちることがあったとしても短時間に少量になることはありませんので、ご安心ください。◆使用後はちゃんと袋の中に保管してネットで包んでおけば長く持ちますメルカリ便対応可#Akimotoドールウィックどうぞよろしくお願いします