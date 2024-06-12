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- YAMAHA ヤマハもっきん NO.185 卓上木琴
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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます^.ˬ.^こちらの商品コメントなしの即購入okです！《商品名》ヤマハもっきん NO.185YAMAHA卓上木琴《付属品》本体のみ《商品状態》中古（簡易清掃済）使用していた物ですので使用や保管に伴う傷程度はあるかと思いますが、破損箇所などはなくまだまだ気持ちよくお使いいただけるかと思います。卓上木琴No.185、30音 半音付朴音板。幅・奥行・高さ62×45×5（cm）マレット付き。※自宅保管中古品のため完璧なものをお求めの方神経質な方は、お控え下さいm(*__)m
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ヤマハ | No.185 - 卓上木琴/鉄琴 - 概要
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ヤマハ YAMAHA 卓上木琴 30音 マレット付 NO.185
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ヤマハ YAMAHA 卓上木琴 30音 マレット付 NO.185
極美品】YAMAHA 卓上木琴 No.185 マレット付き 生産完了品 新発売 ...
YAMAHA(ヤマハ) / NO.185 打楽器その他 NO.185 卓上木琴 | 中古品の ...
ヤマハ YAMAHA 卓上木琴 30音 マレット付 NO.185 【現金特価 ...
No.185 - 卓上木琴/鉄琴 - 概要 - ヤマハ
ヤマハ - ヤマハ 卓上木琴 No.185 ソフトケース付きの通販 by あめ ...