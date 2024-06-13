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‪八枚の花びら チェコガラスボタンのバングル
商品番号 P18878233726
商品名

‪八枚の花びら チェコガラスボタンのバングル
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 118,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

outofstock上品なピンクベージュ❁⃘*.゜sizeボタン27mm使用バングルk18gp製ニッケルフリーsizefree調節可能チェコガラスボタンはひとつひとつが職人の手作りです。ハンドプレス、ハンドペイントの為、塗装のはげ、欠け等がある場合もございます。全て一点物です(ˊᵕˋ*)ハンドメイドにご理解頂ける方のご購入をお待ちしております(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”グリモワール、flower、zara、KBFアーバンリサーチ,TOMORROWLANDnano・universe、TODAYFULwho'swhoChico,Kastaneヴィンテージお好きな方に#goldfishaccessory
http://narcologia.ru/goods/manufacture704641.html
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