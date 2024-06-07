システムベット 宮棚　ロフトベッド シングル コンセント付き デスク付き収納付き

【宮棚・２口コンセント付き】携帯電話や時計などを置けます。コンセント付きで寝ている間に、スマートフォンやiPadを充電できます。宮棚の取り付けは左右どちらでもOK。宮棚の耐荷重：5kg。【安全安心設計】転倒防止布団のずり落ちも防いでくれますので、安心してお休みいただけます上下の連結部分に金属を使っており、固定されるタイプの構造です。丈夫なスチールフレームを使い、三角構造なので、安定します。ベッド面の耐荷重：120kg。【通気性抜群のベッド】通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。【二つの方向に向けるデスク】大きくてスペースを取りません、勉強机にしても仕事にしても十分なスペースがあります。本や一輪挿しなどの飾りも置けます。2口コンセント付きで、勉強しながら充電したり、コンピューターで仕事をしたりすることができます。デスクの耐荷重：20kg。【収納力が高い】収納棚付きで、本や飾りなどを置くことができます。収納力が大幅にアップします。S字フック付き衣類を簡単に収納できます。【便利なハシゴ】左右取り付け可能で、お部屋のレイアウトに合わせて変えることができます。斜めに掛けるタイプのハシゴ、上がりやすい！ハシゴの耐荷重：80kg安心感があります。【プラグ付き】プラグがあるので、ねじ穴が見えません！



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