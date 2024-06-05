Noritake コーヒーカップ\u0026ソーサー

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商品詳細
Noritakeコーヒーカップ\u0026ソーサーハンプシャーゴールドレトロ食器やアンティークがお好きな方で、長期保管品にご理解ある方のご購入をお願いいたしますお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー
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