2WAY ２人掛け ソファー Comet シングルソファ ラブソファ バイカラー

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品説明★バイカラーでオシャレなデザインの2WAY二人掛けソファ『Comet』。二人でゆったりと座れるサイズ感で、一人掛けソファ×2として対面式でも使えます。お部屋の間取りやライフスタイルに合わせて自由に配置できますよ!★商品詳細★幅：144cm×奥行：７7cm×高さ：67cm【座面高】約34cm【組立品】【商品重量】約34kg【耐荷重】約200～250kg【ORG】規格本体:PVC、ウレタンフォーム、Sバネ脚:天然木♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。バイカラー2WAYお洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い2人掛けソファハイバックフロアソファーリビング西海岸ブルックリン男前インテリアレトロモダン茶オレンジ二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファーひとり掛け一人掛け1人掛けセット椅子イスソファソファー2人掛けソファ2人掛けソファー2人掛けシンプルPVC2Pセパレート二人掛けレザーリビングソファーヴィンテージリビングモダンお探しの方にも#ソファ#ソファー#ラブソファ